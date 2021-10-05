Павел Дуров сообщил, что на фоне сбоя Facebook и других соцсетей темпы роста Telegram «на порядок превысили норму»

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что на фоне массового сбоя в работе Facebook и других соцсетей темпы роста мессенджера «на порядок превысили норму». Там зарегистрировались более 70 млн новых пользователей. Дуров отметил в своем телеграм-канале, что у пользователей в Северной и Южной Америке мессенджер мог работать медленнее, чем обычно, из-за массовых одновременных регистраций.