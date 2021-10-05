Киев ввел санкции из-за в думских выборах в Крыму. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны. Согласно опубликованному на сайте главы государства указу, бессрочные ограничения введены в отношении трех российских компаний и 95 граждан Украины и России. В их числе кандидаты в Госдуму — как самовыдвиженцы, так и по партийным спискам, а также члены территориальных избиркомов и силовики.
2021-10-05T22:35:51+03:00
2021-10-05T22:35:51+03:00
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22:35, 05 октября 2021
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