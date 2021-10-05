СК по Саратовской области возбудил уголовное дело после публикации видео с пытками в тюремной больнице

Следственный комитет по Саратовской области возбудил уголовное дело после публикации видеоролика с пытками и изнасилованием в тюремной больнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правозащитный проект Gulagu.Net сообщил о том, что в его распоряжение попал «секретный архив» с записями истязаний в российских колониях. Сегодня были опубликованы первые видео. ФСИН и Генпрокуратура после этого объявили о начале проверок.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, глава регионального управления ФСИН Алексей Федотов подал в отставку. Официального подтверждения этой информации пока нет.