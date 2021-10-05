Фигурант дела «Сети» Максим Иванкин стал первым обвиняемым по делу об убийстве двух человек под Рязанью в 2017 году. При этом он отказался от признательных показаний после того, как к нему допустили адвокатов.

Адвокаты Максима Иванкина, отбывающего наказание по делу запрещенной в России террористической организации «Сеть», нашли его в больнице СИЗО-1 Рязани, куда его перевели из колонии в Чувашии. В стенограмме беседы с защитниками, которую приводит «Новая газета», он рассказывает, как от него добивались показаний в соучастии в убийстве Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. По словам Иванкина, его били не сотрудники СИЗО, а так называемые «красные», то есть заключенные, сотрудничающие с администрацией. Это продолжалось девять дней, после чего он написал явку с повинной. Кроме того, он сказал, что ему не давали спать, заставили отказаться от оповещения родственников и адвоката по соглашению. Останки Левченко и Дорофеева нашли в лесу под Рязанью. По версии следствия, их убили Иванкин и Алексей Полтавец, который бежал на Украину.

Максим Иванкин получил 13 лет лишения свободы за участие в деятельности террористического сообщества и покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.