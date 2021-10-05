Американские сенаторы призвали Байдена добиться от России увеличения персонала посольства США

Американские сенаторы от обеих партий призвали президента США Джо Байдена добиться от России увеличения персонала американского посольства — или в противном случае выслать из США 300 российских дипломатов в качестве симметричной меры. В августе российские власти запретили посольству нанимать россиян на работу, что привело почти к полной остановке работы консульского отдела и выдаче виз.

Продолжающиеся действия правительства России против американского посольства в Москве представляют существенную угрозу национальной безопасности США, говорится в письме сенаторов из комитетов по иностранным делам и по разведке, направленном президенту США Джо Байдену и Госсекретарю

Энтони Блинкену. Внезапный и односторонний запрет российских властей на наем россиян в посольство США ставит под угрозу ежедневную деятельность американского дипкорпуса и компрометирует возможность оказания консульских услуг гражданам США, живущих, работающих в России или путешествующих в страну. Сенаторы, среди которых самые высокопоставленные члены Конгресса, указывают на то, что в течение десятилетий Госдеп США принимал формулировку «американские дипломаты» в отношении россиян, нанятых в американское посольство и соглашался с тем, что это эквивалентно персоналу в Посольстве России в США — которое, в противовес, нанимает только российских граждан.

Из-за сокращения персонала, вызванного запретом российских властей нанимать граждан России, посольство США перестало выдавать неиммиграционные визы и резко выдачу всех остальных виз и оказание прочих консульских услуг. Действия Кремля в отношении посольства США американские сенаторы назвали провокацией.