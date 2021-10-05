В Минске отменили концерт российского рэп-исполнителя Басты. Об этом сообщает агенство «Минск-Новости». Артист должен был выступить в «Минск-Арене» 9 октября. Но управление культуры Мингорисполкома отменило концерт, как сообщается, «для минимизации риска возникновения и распространения инфекции COVID-19».