В Минске отменили концерт российского рэп-исполнителя Басты. Об этом сообщает агенство «Минск-Новости». Артист должен был выступить в «Минск-Арене» 9 октября. Но управление культуры Мингорисполкома отменило концерт, как сообщается, «для минимизации риска возникновения и распространения инфекции COVID-19».
2021-10-05T21:33:27+03:00
2021-10-05T21:33:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2914946-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:33, 05 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…