Посольство РФ во Франции запросило данные по задержанию судна, на борту которого, по данным СМИ, находились россияне

Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь дипмиссии Александр Макогонов. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что власти французского порта Дюнкерк задержали экипаж судна, на борту которого нашли более тонны кокаина. По данным агентства, капитаном судна был гражданин Румынии, экипаж состоял из 20 человек, среди них россияне, украинцы, филиппинцы и граждане Эфиопии.