Группа американских сенаторов попросила Байдена принять меры для увеличения числа сотрудников посольства США в Москве

Группа американских сенаторов от обеих партий попросила президента США Джо Байдена принять меры для увеличения числа сотрудников американского посольства в Москве. В случае отказа они предложили выслать из страны 300 российских дипломатов.

В российском МИДе на это предположили, что сенаторы, видимо, добиваются закрытия американских загранучреждений в России. В дипведомстве отметили, что в Вашингтоне нет такого количества российских дипломатов.