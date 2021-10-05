Первый в истории «Киноэкипаж» осваивается на МКС

Космический корабль «Союз МС-19» со съемочной группой стартовал сегодня с космодрома Байконур. Стыковка проходила в ручном режиме, поскольку два комплекта оборудования автоматической системы сближения «Курс» поочередно отказали. В 18 часов были открыты люки и российский космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко перешли с пилотируемого корабля на борт Международной космической станции. Пересильд и Шипенко поблагодарили экипаж МКС за теплый прием.

На станции в течение 10 дней будут проходить съемки фильма «Вызов» — первой в истории художественной картины, снятой в космосе. 17 октября актриса и режиссер на корабле «Союз МС-18» вместе с командиром Олегом Новицким вернутся на Землю.