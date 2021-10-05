Хорватия отменила обязательное ПЦР-тестирование для российских туристов, привитых или переболевших коронавирусом. Для въезда в страну понадобится сертификат о вакцинации или справка о перенесенном ковиде с портала госуслуг, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. Сертификат должен быть на английском языке, дата выдачи не позже 365 дней с момента приема второй дозы препарата.

В АТОР напомнили, что в Хорватии признается лишь одна российская вакцина – «Спутник V». Россиянам, привитым другими отечественными препаратами, придется сдать ПЦР— или антиген-тест перед отъездом в Хорватию либо пройти 10-дневную самоизоляцию и тестирование за свой счет.