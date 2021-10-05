Фигурант дела «Сети» Иванкин стал обвиняемым по делу об убийстве Левченко и Дорофеева под Рязанью в 2017-м

Фигурант дела «Сети» (запрещенная в России террористическая организация) Максим Иванкин стал обвиняемым по делу об убийстве Екатерины Левченко и Артема Дорофеева под Рязанью в 2017 году. В начале сентября подозреваемого неожиданно этапировали в неизвестном направлении из чувашской колонии №9, где он отбывает срок по делу «Сети». Родственникам не сообщали о его местонахождении: они предполагали, что Иванкина пытались запугать с целью получения признательных показаний. Позже его обнаружили в рязанском СИЗО-1. «Новая газета» опубликовала выдержки его опроса адвокатами. Иванкин рассказал, что в больнице при владимирской ИК-3 другие заключенные силой заставили его написать явку с повинной по делу об убийстве под Рязанью. Позже он отказался от признательных показаний.

Иванкин стал первым обвиняемым по этому делу. Ранее родственники и адвокаты фигурантов дела «Сети» неоднократно сообщали, что следствие оказывало на них давление, требуя признаться в причастности к преступлению. По делу «Сети» Иванкин в начале 2020 года получил 13 лет колонии строгого режима. По новому обвинению ему грозит пожизненное лишение свободы.