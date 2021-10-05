Владимир Путин поддержал идею введения в школах должности советника директора по воспитательной работе. «Люди должны заниматься этим профессионально. Прежде всего психологи, которые … умеют работать с детьми», — сказал президент в беседе с участниками конкурса «Учитель года — 2021». Путин также заявил, что информационные ресурсы в образовательных учреждениях должны быть государственными.

Должность советника по воспитанию в российских школах была инициирована Министерством просвещения в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан», а также Российским движением школьников, учрежденным самим Путиным в 2015 году для военно-патриотического воспитания молодежи.