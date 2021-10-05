ЕСПЧ признал власти России ответственными за похищение и вероятную гибель жителя Ингушетии Мухаммеда Хутиева в 2010-м

Европейский суд по правам человека признал власти России ответственными за похищение и вероятную гибель жителя Ингушетии Мухаммеда Хутиева в 2010 году. Кроме того, ЕСПЧ отметил отсутствие эффективного расследования преступления, сообщает правозащитное общество «Мемориал», внесенное Минюстом в реестр «иностранных агентов». Суд обязал российские власти выплатить родственникам пропавшего Хутиева 60 тысяч евро.

