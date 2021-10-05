Начальник управления ФСИН по Саратовской области подал в отставку после публикации информации о пытках заключенных

Начальник управления ФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал в отставку после публикации информации о пытках заключенных. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Интерфакс» и саратовское издание «Взгляд-инфо». По их данным, сейчас он находится в отпуске, из которого, возможно, на работу не вернется. Официально эта информация не подтверждена. 55-летний Федотов возглавил саратовское управление ФСИН в феврале прошлого года, а до этого работал в карельской пенитенциарной системе.

Ранее правозащитники из Gulagu.net предоставили видеозаписи с изнасилованиями заключенных в саратовской тюремной туберкулезной больнице №1.