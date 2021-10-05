«Единая Россия» распределила должности в Госдуме 8 созыва. Партия сохранит ключевые руководящие посты в новой структуре нижней палаты.

В ходе заседания Бюро Высшего и Генерального советов на пост спикера Госдумы вновь предложен Вячеслав Володин. Ранее его кандидатуру поддержал президент Владимир Путин и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. У председателя парламента будут два первых вице-спикера и девять «обычных».

Одним вице-спикером станет Александр Жуков, второе кресло, как ожидается, отдадут представителю от КПРФ. Среди «обычных» вице-спикеров от партии власти выдвинуты Сергей Неверов, Анна Кузнецова, экс-глава Тувы Шолбан Кора-оол, Ирина Яровая, Петр Толстой и Алексей Гордеев. Еще три места будут отданы «Справедливой России — За правду», ЛДПР и прошедшей в Думу партии «Новые Люди».

Представители единороссов получат на четыре комитета больше, чем в Думе предыдущего созыва — 17 против 13. В качестве руководителя фракции выдвинут вместо Сергея Неверова врио замсекретаря генсовета партии Владимир Васильев. Предполагается, что число его заместителей вырастет.