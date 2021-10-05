Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в осенне-зимний период Россия может столкнуться с новыми штаммами вируса гриппа. Попова призвала россиян активно прививаться от гриппа в ближайшее время. По ее словам, в прошлом году высокий уровень иммунизации позволил избежать негативных сценариев распространения гриппа.