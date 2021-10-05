Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в осенне-зимний период Россия может столкнуться с новыми штаммами вируса гриппа. Попова призвала россиян активно прививаться от гриппа в ближайшее время. По ее словам, в прошлом году высокий уровень иммунизации позволил избежать негативных сценариев распространения гриппа.
2021-10-05T20:03:35+03:00
2021-10-05T20:03:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2914916-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:03, 05 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…