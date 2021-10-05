В российских больницах занято 90% коек для пациентов с коронавирусом

Он сообщил, что в России развернуто 235 тысяч коек для заболевших COVID-19, в больницах находятся 212 тысяч пациентов.

В Москве ситуация немного лучше. По словам мэра Сергея Собянина, столичные больницы для пациентов с коронавирусом заполнены почти на две трети — на сегодняшний день заняты 8 тысяч коек из 12,5 тысяч, которые есть в распоряжении Москвы. Градоначальник добавил, что столичные власти постарались сделать так, чтобы не снижать уровень оказания плановой и экстренной помощи в поликлиниках и больницах. В первую очередь были задействованы резервные госпитали. Собянин заверил, что вся система приведена в готовность и полностью работает.