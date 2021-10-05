Курс евро упал ниже 84 рублей впервые более чем за год

Стоимость европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже достигала 83.95. За день цена снизилась на 0,4%. Доллар тоже немного подешевел по отношению к рублю. Сегодня он торговался на отметке 72.43. Рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти. Так, декабрьский фьючерс марки Brent подорожал за день более чем на 2%, впервые с 2019 года приблизившись к отметке 83 доллара за баррель.
2021-10-05T19:34:55+03:00
2021-10-05T19:34:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 05 октября 2021
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