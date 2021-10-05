Курс евро упал ниже 84 рублей впервые более чем за год

Стоимость европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже достигала 83.95. За день цена снизилась на 0,4%. Доллар тоже немного подешевел по отношению к рублю. Сегодня он торговался на отметке 72.43. Рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти. Так, декабрьский фьючерс марки Brent подорожал за день более чем на 2%, впервые с 2019 года приблизившись к отметке 83 доллара за баррель.