Французский модный дом Givenchy раскритиковали за колье в форме удавки. Металлическое украшение, похожее на петлю, стало частью дебютной коллекции креативного директора компании Мэтью Уильямса, который присоединился к работе над брендом прошлым летом. Колье необычной формы продемонстрировали на показе весна-лето 2022 в Париже. Это вызвало шквал негативных комментариев со стороны пользователей соцсетей и фэшн-критиков.