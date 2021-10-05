Французский модный дом Givenchy раскритиковали за колье в форме удавки. Металлическое украшение, похожее на петлю, стало частью дебютной коллекции креативного директора компании Мэтью Уильямса, который присоединился к работе над брендом прошлым летом. Колье необычной формы продемонстрировали на показе весна-лето 2022 в Париже. Это вызвало шквал негативных комментариев со стороны пользователей соцсетей и фэшн-критиков.
2021-10-05T19:34:53+03:00
2021-10-05T19:34:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 05 октября 2021
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