«Киноэкипаж» корабля «Союз МС-19» перешел на МКС. На станции в течение 10 дней будут проходить съемки фильма «Вызов» — первой в истории художественной картины, снятой в космосе. 17 октября Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на корабле «Союз МС-18» вместе с командиром Олегом Новицким вернутся на Землю.
2021-10-05T19:34:51+03:00
2021-10-05T19:34:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 05 октября 2021
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