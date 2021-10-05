«Киноэкипаж» корабля «Союз МС-19» перешел на МКС. На станции в течение 10 дней будут проходить съемки фильма «Вызов» — первой в истории художественной картины, снятой в космосе. 17 октября Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на корабле «Союз МС-18» вместе с командиром Олегом Новицким вернутся на Землю.