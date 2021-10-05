Вячеслав Володин вновь выдвинут на пост спикера Госдумы

Вопрос о кандидатурах на руководящие должности в парламенте обсуждается сегодня на заседании Бюро Высшего и Генерального советов «Единой России». На пост его заместителей предложены Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой, Сергей Неверов, Алексей Гордеев и Шолбан Кара-Оол.

Ранее кандидатуру Володина поддержал президент Владимир Путин на встрече с руководителями партий, прошедших в новую думу, и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Володин занимает пост спикера Госдумы с октября 2016 года.