Нижегородская прокуратура требует признать экстремистской и запретить организацию «Мужское государство»

Иск зарегистрирован 1 октября, а 4 судья Анна Белова получила материалы по делу. Если верить аккаунтам в соцсетях, «Мужское государство» насчитывает около 100 последователей. При этом организация нигде не зарегистрирована, что не помешало прокуратуре указать в качестве ответчиков ее лидеров – Дмитрия Губанова, Игоря Носова и Владислава Позднякова. Поздняков в 2019 году был осужден на два года условно, но затем приговор отменили из-за частичной декриминализации статьи, и он смог выехать в Польшу. Поздняков написал в своем телеграм-канале, что уже год не контролирует бренд. «Мужское государство» заявляет о пропаганде патриархальных ценностей, однако их защита выражается в травле представителей ЛГБТ, феминисток и женщин, которые позволяют себе излишнюю, с их точки зрения, свободу. В частности, они угрожали сети ресторанов «Тануки» за рекламу с чернокожим мужчиной и белой женщиной.



Заседание по делу о признании «Мужского государства» экстремистской организацией пройдет 18 октября.