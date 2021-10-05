Роскомнадзор впервые потребовал применить к Facebook так называемый оборотный штраф. Он накладывается на компанию пропорционально ее обороту. В отношении американского IT-гиганта составлен протокол за повторное неудаление запрещенной в России информации. Он будет передан в суд, который определит дату заседания и точную сумму штрафа, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что за подобное правонарушение, совершенное повторно, грозит штраф в размере от 1⁄ 20 до 1⁄ 10 годовой выручки.

Неисполнение требования об оплате оборотных штрафов может привести к блокировке сервисов компании Facebook в России. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев.

«Ни у Google, ни у Facebook нет юрлиц, на которые этот штраф может быть наложен на территории России. И скорее всего они просто-напросто откажутся выплачивать эти штрафы, естественно там будут какие-то суды проходить, а поскольку это иностранная корпорация, то они будут требовать судов в другой стране, в другом правовом поле для того, чтобы понять, что им вменяют. Что касается пользователей, то они рискуют оказаться без этих сервисов замечательных, потому что Роскомнадзор может их заблокировать. Юридически неисполнение этого требования, особенно если суды еще пройдут, это приведет просто к приостановке деятельности компании на территории России, следовательно, это будет блокировка», – считает Климарев. Он пояснил, что оборотные штрафы применяются, чтобы компании задумывались о последствиях своих действий. «Это большие штрафы. Оборотные, они сделаны для того, чтобы компании задумывались, прежде чем совершать какие-то действия, о конечном финансовом результате. Дело в том, что по некоторым статьям, в том числе административным, штрафы довольно смешные, ну там 10 тысяч рублей, при обороте в 39 млрд рублей, 10 тысяч – ну, наверное, это какая-то не очень адекватная сумма. Поэтому не так давно в законодательстве российском, в зарубежном законодательстве давно эта тема есть, а в российском не так давно появилась, и вот первые попытки использовать эти законы против иностранных корпораций», – заключил эксперт.