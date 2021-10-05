Режиссер и сценарист Николай Рашеев, снявший «Бумбараша», скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киноведа Сергея Трымбача.

Рашеев с 1971 года работал на киностудии имени Довженко, где снял большинство своих картин, включая «Королей и капусту» и «Бумбараш». В этом музыкальном фильме по мотивам произведений Аркадия Гайдара, главную роль сыграл Валерий Золотухин.