Роскомнадзор впервые потребовал применить к Facebook оборотный штраф. В отношении американской IT-компании составлен протокол за повторное неудаление запрещенной в России информации. Протокол будет передан в суд, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что за подобное правонарушение грозит штраф в размере штраф в размере от 10% до 20% годового оборота интернет-компании.
2021-10-05T18:32:28+03:00
2021-10-05T18:32:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 05 октября 2021
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