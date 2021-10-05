Роскомнадзор впервые потребовал применить к Facebook оборотный штраф. В отношении американской IT-компании составлен протокол за повторное неудаление запрещенной в России информации. Протокол будет передан в суд, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что за подобное правонарушение грозит штраф в размере штраф в размере от 10% до 20% годового оборота интернет-компании.