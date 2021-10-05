Одна из пассажирок судна «Фаворит», затонувшего в Кандалакшском заливе Белого моря, которую удалось спасти, погибла. Она умерла в скорой по пути в больницу, сообщили ТАСС в региональном управлении на транспорте СК. Еще один мужчина спасен, трое пропали без вести. По данным источника в экстренных службах, женщина умерла от переохлаждения.

Сегодня днем во время шторма с частного судна в Белом море поступил сигнал бедствия. Как уточнили в Росморречфлоте, в службу «112» удалось дозвониться пассажирке судна. Находившиеся на борту люди успели воспользоваться спасательным плотом. На место были направлены спасатели.