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18:31, 05 октября 2021

Реформу Премьер-Лиги отложили

Реформу Премьер-Лиги отложили, а субхолдинг Матч ТВ сохранил права на трансляции.

Представители клубов решили ничего не менять, оставив Лигу непрозрачной структурой. Тендер по телеправам, который должен был состояться в следующий понедельник, отменен, хотя на этот раз он обещал не быть простой формальностью. Ранее появлялась информация о возможном участии симбиоза сервиса Окко и Сбербанка, площадки Старт, Яндекса и других платформ. Тем не менее даже не получив конкретных предложений РПЛ фактически отказалась от конкурса, оставив статус вещателя за Матч ТВ, который при этом улучшил предложение до 100 миллионов долларов за сезон, хотя, по слухам, другие игроки готовы были выложить вдвое больше. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал в интервью порталу Чемпионат.ком, что журавлю в небе клубы предпочли синицу, и заверил, что никакого административного давления не было. Тем не менее президент РПЛ Сергей Прядкин подал в отставку. Исполняющим обязанности стал глава судейского комитета Ашот Хачатурянц. Гладкая формула чемпионата с 30 турами останется неизменной и на будущий сезон, хотя исследования голландской фирмы Гиперкьюб показали, что этот формат наименее доходный и привлекательной, но при этом более стабильный и контролируемый.

Выборы нового президента Российской Премьер-Лиги пройдут 22 ноября.


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