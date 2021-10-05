895 человек с коронавирусом умерли в России за прошедшие сутки

Это максимальный показатель с начала пандемии. По данным оперативного штаба, выявлено более 25 тысяч новых случаев заражения, в том числе около 4 тысяч в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что ситуация с ковидом далека от пиковых значений, но динамика сложная. Городская инфраструктура готова к возможному росту числа заболевших, — добавил Собянин.

В правительстве дают понять, что, несмотря на рост заболеваемости, жесткий карантин вводиться не будет. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, этой осенью в России заболевших в три раза больше, чем год назад. Все чаще болеют дети.

Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский считает, что главная причина – нежелание многих людей прививаться. Он отметил, что рано или поздно пандемия закончится, вопрос лишь в количестве людских потерь. Врач-невролог, кандидат медицинских наук Павел Бранд считает, что высокая смертность от коронавируса не в последнюю очередь связана с низкой выявляемостью. Бранд добавил, что медленная вакцинация способствует мутации коронавируса.