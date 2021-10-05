Ученые из США, Германии и Италии Манабэ, Хассельман и Паризи стали лауреатами Нобелевской премии по физике

Ученые из США, Германии и Италии Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи стали лауреатами Нобелевской премии по физике за «новаторский вклад в понимание сложных физических систем, в частности, за физическое моделирование климата Земли». Нобелевский лауреат Джорджо Паризи в этой связи призвал к решительным действиям по борьбе с изменениями климата. Паризи признался, что решение Нобелевского комитета стало для него приятным сюрпризом.

Завтра будут объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии.