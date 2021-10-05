Московский суд обязал МВД смягчить приговор белорусскому комику Идраку Мирзализаде

От министерства потребовали изменить «пожизненный» срок нежелательного пребывания в России на «разумный».

Иск, поданный артистом в связи с предыдущим решением суда, был частично удовлетворён. Юморист остался недоволен таким вердиктом и будет добиваться полной отмены своего приговора. Напомним, что в конце августа МВД объявило нежелательным присутствие гражданина Белоруссии Мирзализаде в России, причём пожизненно. Причиной разбирательств стал отрывок из интернет-шоу «Разгоны». На видео юморист рассказывает о трудностях поиска квартиры в Москве и шутит о русских. Прокуратура признала высказывание оскорбительным, и за свою репризу артист получил 10 суток административного ареста, а потом и вовсе был вынужден покинуть страну. Позднее в одном из своих выступлений Мирзализаде объяснял, что отрывок программы вырван из контекста, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию. В ходе рассмотрения дела комик извинился перед всеми, кого обидела шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной розни.

Многие звёзды поддержали Идрака после приговора. В его честь был организован благотворительный концерт, все средства с которого пошли на помощь изгнанному комику.