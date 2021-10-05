Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды. Сегодня тысяча кубометров стоила больше 1300 долларов. Тем временем Газпром начал заполнять первую нитку газопровода «Северный поток – 2», — пишет газета «Коммерсантъ».

По оценке «Коммерсанта», для заполнения нитки потребуется около 12 дней. Пуско-наладочные на второй ветке газопровода еще продолжаются.