Потери российских компаний из-за сбоя в работе соцсети Facebook оцениваются в почти полмиллиарда рублей

На фоне неполадок в социальной сети Facebook были проблемы в работе и других крупных интернет-сервисов, принадлежащих компании, в том числе Instagram и WhatsApp. Уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов назвал случившееся «эффектом домино» и пожаловался на потери для российского бизнеса. Своих оценок он давать не стал. При этом некоторые эксперты считают, что российские компании могли терять до 70 миллионов рублей в час.

Сбой продолжался шесть часов и был крупнейшим за всю историю соцсети Facebook. Причиной приостановки работы была названа внутренняя ошибка. Она оказала «каскадный эффект». Косвенно неполадки затронули и мессенджер Telegram из-за большого наплыва людей, которые переключатся на него с неработающих ресурсов. В Facebook заверили, что случившееся не привело к утечке личных данных пользователей, о которой сообщали СМИ. На фоне сбоя акции Facebook упали на 5%, а основатель социальной сети Марк Цукерберг потерял свыше 6 миллиардов долларов. Он в своем блоге извинился перед пользователями за случившееся.

Экономист Сергей Алексашенко считает, что потери Facebook от вчерашнего глобального сбоя не будут катастрофическими для компании и ее капитализации. По мнению Алексашенко, вчерашний сбой сыграет на руку противникам разделения Facebook. Эксперт по кибербезопасности Питер Тран сомневается, что перебои в работе Facebook связаны с техническими проблемами. В свою очередь, IT-специалист Григорий Бакунов считает наиболее вероятной причиной глобального сбоя в работе Facebook техническую неполадку. Он добавил, что из-за сбоя сотрудники, готовые оперативно решить проблему, даже не смогли подключиться к своему удаленному рабочему месту.

Политики и чиновники в России на фоне неполадок в работе многих крупных интернет-сервисов говорят о необходимости более активно развивать российские ресурсы.