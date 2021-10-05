Прокуратура Нижегородской области потребовала запретить и ликвидировать объединение «Мужское государство». Иск подан в областной суд, — сообщает «Новая газета». Один из ответчиков по иску – лидер организации Владислав Поздняков. Пользователи Telegram неоднократно просили у основателя мессенджера Павла Дурова заблокировать телеграм-каналы «Мужского государства» за нарушение неприкосновенности частной жизни и провокации. Дуров отвечал, что его команда анализировала этот канал и по нему пока нет однозначной юридической оценки. «Мужское государство» декларирует идеи патриархата и национализма. Участники сообщества занимаются травлей, угрозами и преследованием женщин и представителей ЛГБТ-сообщества. Некоторое время назад мишенью атак стала сеть ресторанов «Тануки» за рекламу с темнокожим мужчиной.
2021-10-05T18:13:18+03:00
2021-10-05T18:13:18+03:00
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18:13, 05 октября 2021
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