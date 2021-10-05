Среди причин для съемок кино на МКС Дмитрий Рогозин назвал необходимость снять честный фильм о космосе

Среди причин для съемок кино на МКС глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал необходимость снять честный фильм о космосе и показать труд тысяч специалистов «Роскосмоса». Этим он поделился в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «К сожалению, технологии становились инструментом для некой большой лжи, которая всегда раздражала на самом деле и космическое сообщество, экспертов, энтузиастов космоса, специалистов. Поэтому все настаивали на том, чтобы с одной стороны сделать первое честное кино о реальном космосе в самом космосе, и не руками дилетантов, а именно профессиональных кинематографистов. Во-вторых, в самом процессе подготовки этой миссии сделать целую серию документальных фильмов, где показать специалистов высочайшего уровня, которые из людей, которые никогда не думали полететь в космос, сделать их готовыми перенести все тяготы, лишения работы в космосе. И это наши сотрудники Центра управления полетами, центра подготовки космонавтов, это наши космонавты, потому что всем кажется, что это уже рутина – полеты в космос. А ведь это колоссальное напряжение нервов, это проявление высочайшего профессионализма, воли и так далее. Поэтому мы очень хотели, чтобы сотни, тысячи наших специалистов, стали по сути дела участниками этого проекта, чтобы о них знали, об этих людях, о «Байконуре», чтобы знали, что есть такой город, где работает наша администрация, где работают наши предприятия», – рассказал Рогозин.

Глава корпорации также отметил, что съемки станут научным экспериментом. «Это проведение настоящего научного эксперимента, связанного со сложной медициной на борту космической станции. По сути дела, это будут учения, которые будут проведены по рекомендациям и наставлениям ведущих наших специалистов в области здравоохранения. Мы консультировались и с ФМБА, с Минздравом России, с Институтом медико-биологических проблем РАН, это Институт космической медицины. С нашим медцентром центра подготовки космонавтов. Все эти специалисты были по сути дела авторами сценария, который должен быть исполнен в виде реальных учений на борту станции. Поэтому сложнейший действительно проект», – пояснил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» напомнил, что сегодняшние пуск и стыковка корабля с «киноэкипажем» – это только начало миссии. «Хочу сказать, что это только начало работы, это пуск и стыковка. Впереди 12 суток напряженного графика, где поминутно расписаны рабочие дни и космонавтов, и участников космического полета, ну и 17 числа возвращение на Землю», – заключил он.

Пристыковавшийся сегодня к МКС на корабле «Союз МС-19» «киноэкипаж» возглавил космонавт Антон Шкаплеров, вместе с ним прилетели режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Члены съемочной группы прошли ускоренную подготовку для полета в космос в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке Московской области.