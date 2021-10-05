Z Архив новостей новости
5 7 6 344
Эксклюзив Эха 18:11, 05 октября 2021

Среди причин для съемок кино на МКС Дмитрий Рогозин назвал необходимость снять честный фильм о космосе

Среди причин для съемок кино на МКС глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал необходимость снять честный фильм о космосе и показать труд тысяч специалистов «Роскосмоса». Этим он поделился в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «К сожалению, технологии становились инструментом для некой большой лжи, которая всегда раздражала на самом деле и космическое сообщество, экспертов, энтузиастов космоса, специалистов. Поэтому все настаивали на том, чтобы с одной стороны сделать первое честное кино о реальном космосе в самом космосе, и не руками дилетантов, а именно профессиональных кинематографистов. Во-вторых, в самом процессе подготовки этой миссии сделать целую серию документальных фильмов, где показать специалистов высочайшего уровня, которые из людей, которые никогда не думали полететь в космос, сделать их готовыми перенести все тяготы, лишения работы в космосе. И это наши сотрудники Центра управления полетами, центра подготовки космонавтов, это наши космонавты, потому что всем кажется, что это уже рутина – полеты в космос. А ведь это колоссальное напряжение нервов, это проявление высочайшего профессионализма, воли и так далее. Поэтому мы очень хотели, чтобы сотни, тысячи наших специалистов, стали по сути дела участниками этого проекта, чтобы о них знали, об этих людях, о «Байконуре», чтобы знали, что есть такой город, где работает наша администрация, где работают наши предприятия», – рассказал Рогозин.

Глава корпорации также отметил, что съемки станут научным экспериментом. «Это проведение настоящего научного эксперимента, связанного со сложной медициной на борту космической станции. По сути дела, это будут учения, которые будут проведены по рекомендациям и наставлениям ведущих наших специалистов в области здравоохранения. Мы консультировались и с ФМБА, с Минздравом России, с Институтом медико-биологических проблем РАН, это Институт космической медицины. С нашим медцентром центра подготовки космонавтов. Все эти специалисты были по сути дела авторами сценария, который должен быть исполнен в виде реальных учений на борту станции. Поэтому сложнейший действительно проект», – пояснил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» напомнил, что сегодняшние пуск и стыковка корабля с «киноэкипажем» – это только начало миссии. «Хочу сказать, что это только начало работы, это пуск и стыковка. Впереди 12 суток напряженного графика, где поминутно расписаны рабочие дни и космонавтов, и участников космического полета, ну и 17 числа возвращение на Землю», – заключил он.

Пристыковавшийся сегодня к МКС на корабле «Союз МС-19» «киноэкипаж» возглавил космонавт Антон Шкаплеров, вместе с ним прилетели режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Члены съемочной группы прошли ускоренную подготовку для полета в космос в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке Московской области.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

И снова об иноагентах и Британии Если кратко: частью британской истории и культуры стало регулярное использование незаконных приемов в международных делах во благо интересов Королевства…

5 162 6 16412 04.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Об этом Сара Рейнсфорд и BBC не расскажут Среди упомянутых целей проектов — стимулирование правозащитной деятельности, поддержание ЛГБТ-сообщества, развитие сети независимых журналистов и блогеров… Инициирование и продвижение таких проектов выходит за рамки российского законодательства…

5 74 6 7618 04.10
Блоги

Михаил Новицкий актер, музыкант, эколог

Кто кричал «Слава Украине!» в Петербурге? Всем присутствующим было приказано оставаться на местах, ибо пассажиры кораблика должны дать письменные пояснения, кто из них посмел кричать во время плавания «Слава Украине!»...

5 336 6 43952 03.10
Блоги

Отчет Технической группы по проверке системы ДЭГ Выдвигаемые экспертами версии о «подозрительном» поведении графиков связаны с внешними факторами, к примеру, временем информационных рассылок…

5 165 6 23167 01.10
Новости

Правозащитники проекта Gulagu.net вывезли из РФ секретный видеоархив, подтверждающий системность пыток в тюрьмах Основатель проекта Владимир Осечкин рассказал «Эху», что это тысячи файлов видео, снятых в учреждениях ФСИН…

5 36 6 5310
Блоги

Сергей Марков политолог

Путин и Эрдоган — заря завтрашнего дня мировой политики Одни из самых сильных и уверенных политиков в современном мире, где из-за слабости и неуверенности других глав государств расползается ткань мировой политики и превращается в какую-то кашу под уходящим лидерством США и Европы…

5 66 6 9941 29.09
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Наконец-то игровой фильм про Литвиненко! Показ сериала состоится в середине следующего года…

5 31 6 5081 01.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Полёт рекламной фантазии Техническое отставание космической отрасли нашей страны, усугубленное санкциями, помноженное на слабость экономики, пытаются прикрыть шумным рекламным маскарадом с художественным кино на орбите…

5 42 6 7061 16:50
Блоги

ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…

5 104 6 17860 01.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Наполеона, Гитлера остановили. Пора останавливать и Ютьюб России нужно жестче защищать свободу от новой глобальной диктатуры…

5 124 6 21833 29.09
Новости

Корабль с киноэкипажем прибыл на МКС Стыковка прошла в ручном режиме…

5 31 6 5942
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Год без Ирины Славиной Славину затравили. Её сожгли в огне травли…

5 45 6 8764 02.10
Блоги

+ Старт ракеты с киноэкипажем на МКС Старт ракеты с киноэкипажем на МКС В космос впервые отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко…

5 78 6 16129 10:52
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Мне не за что просить прощения» «Мне не за что просить прощения» «Что касается наших изоляторов, где мы держим осужденных и фигурантов уголовных дел, — они не хуже, чем в Британии или США. Я вам это гарантирую»...

5 154 6 32477 01.10
8читать ;смотреть
Блоги

+ КГБ Белоруссии утверждает, что сотрудник ведомства погиб в ходе операции в Минске КГБ Белоруссии утверждает, что сотрудник ведомства погиб в ходе операции в Минске Группа силовиков проверяла адреса, где могли находиться подозреваемые в террористической деятельности…

5 182 6 41775 29.09
8читать ;смотреть
Новости

Росздравнадзор зарегистрировал аппарат для дистанционного подавления коронавируса Как рассказал журналистам замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, установка «Тор» не имеет аналогов в мире…

5 43 6 11102

Популярное за неделю

Новости

Двое депутатов Госдумы пообещали обратиться в прокуратуру в связи с юмористическим шоу на канале ТНТ Эпизод, вызвавший возмущение парламентариев, вышел в эфир вечером 3-го октября…

5 15 6 29877
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
До Кремля, наконец, дошло, что в политике, как в тюремной бане, стесняться не надо вообще. Надо быть злобным, агрессивным, страшным, подлым, то есть, собственно говоря, таким, какой ты и есть…

5 36 6 88884 29.09
#слушать 51:54 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3537144
«Судебные дела Московского царства эпохи первых Романовых, ХVII век»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 2852 03.10
Блоги

Открытое письмо Артура Стеценко, мужа вице-президента Сбербанка Марины Раковой «Я не комментирую ситуацию с Мариной, так как действительно не знаю, где она находится. Но хотел бы сказать про моих бывших коллег…»

5 149 6 182108 03.10
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

А так можно было? Понимание того, что ты даже на самом высоком посту не превращаешься в наместника бога, а остаешься обычным человеком и несешь ответственность за свои поступки – это важнейшая вещь…

5 40 6 54828 30.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9283267
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5045374

Сегодня в эфире