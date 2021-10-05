ФСИН сообщила о начале служебной проверке информации о пытках в тюремной больнице Саратовской области

Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о начале служебной проверке информации о пытках в тюремной больнице Саратовской области. В регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ведомства. При этом во ФСИН не комментируют содержание видеозаписей, опубликованной правозащитниками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обнародованная информация нуждается в тщательной проверке. О своей проверке объявили Генпрокуратура и Следственный комитет.

Об издевательствах над заключенными рассказал основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, в распоряжение правозащитников попал секретный видеоархив около тысячи файлов, снятых в учреждении ФСИН и подтверждающий системный характер пыток.

Gulagu.net обещает в ближайшие недели опубликовать эти видеодоказательства с целью разоблачения «пыточного конвейера в российских колониях и тюрьмах». Проект Gulagu.net занимался защитой прав заключенных. Он прекратил работу в России весной этого года из-за риска для жизни и свободы своих сотрудников.

Правозащитники давно получали сигналы о пытках в тюремной больнице в Саратовской области. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественного совета ФСИН России Ева Меркачева. «Саратовская туберкулезная больница давно на слуху, мы от нескольких арестантов знали, что там происходят страшные вещи. Однако свидетельств, которые были бы зафиксированы на пленку, не было, тем не менее еще в этом году в начале было возбуждено несколько уголовных дел по статье изнасилование. По этим уголовным проходили как раз осужденные «активисты». Первый вариант, они таким образом зарабатывают деньги, они предлагают осужденным откупиться, и есть даже тариф в зависимости от того, насколько серьезное материальное положение у родственников, и на 50 тысяч, и на 500 тысяч рублей. Человек платит такие деньги и ему гарантированно обещают, что его не будут насиловать. Все остальные видят подобное и понимают, что лучше заплатить, чем не заплатить и быть подвергнутыми таким пыткам. Другой вариант, когда из «опущенных» делают очередных активистов, тех людей, которые будут сотрудничать с администрацией, помогать, может быть, выбивать явки с повинной, будут следить», — сказала она. Меркачева отметила, что правозащитники следят за ситуацией в тюремной больнице. «Члены ОНК саратовские следят за тем, чтобы ситуация там была стабильной, сейчас там ничего такого нет. По крайней мере, коллеги-правозащитники были там за последнее время четыре раза, общались с осужденными, и никто им жаловался уже. Те люди, которые проходят потерпевшими, изолированы. Если будет доказана вина других осужденных, которые их насиловали и вовлеченность в это сотрудников, то, я надеюсь, что они понесут заслуженное наказание, максимально суровое. <...> Многие среди тех, кто там оказывается, сидят за изнасилования, за грабежи, за убийства, но то, что они продолжают там это все вытворять – это как раз о том, что система точно не исправляет, и их зверские способности используют для каких-то целей», — заключила она.

Сообщения о пытках в колониях различных российских регионов поступают довольно часто, по факту некоторых случаев были заведены уголовные дела. Одним из наиболее громких случаев издевательств над заключенными за последние годы считаются пытки в колонии №1 в Ярославской области. О них в июле 2018 года сообщила «Новая газета», опубликовавшая видеозапись избиения осужденного Евгения Макарова. Из нее следовало, что сотрудники колонии били заключенного резиновыми дубинками, нанося удары по голеням, пяткам и спине, а также периодически выливали на его голову холодную воду. Вскоре появились сведения и об издевательствах над другими осужденными. Фигурантами уголовного дела стали 15 сотрудников ярославской колонии, в том числе ее руководители. Впрочем, начальника исправительного учреждения и его заместителя в результате оправдали, остальные получили от 3 до почти 4,5 лет заключения, но многие из осужденных вышли на свободу, так как им зачли срок содержания под стражей.

В начале этого года «Новая газета» опубликовала новые видеозаписи пыток над заключенными в ярославской колонии, один из которых, по данным издания, в результате избиения скончался. Следственный комитет возбудил новое уголовное дело, по которому проходят четверо обвиняемых. Один из них уже был осужден по предыдущему делу о пытках.

Другое резонансное разбирательство касается обстоятельств бунта заключенных в колонии строгого режима в Ангарске в апреле прошлого года. Правозащитники сообщали о десятках осужденных, вскрывших себе вены в знак протеста против избиений. При этом ФСИН утверждала, что конфликт начался после призывов к протесту одного из заключенных. Однако позднее из уголовного дела о бунте в отдельное производство было выделено разбирательство об изнасиловании 16 заключенных, переведенных в СИЗО из ангарской колонии. Близкие осужденных утверждали, что людей пытали, в том числе, кипятильником, выбивая показания. Пока судебный процесс над сотрудниками ФСИН, которых обвиняют в истязании заключенных, не начался. В Красноярском крае, в свою очередь, два года назад вынесли приговор замначальника управления безопасности регионального ведомства. Николаю Шахову вменили избиение и удушение нескольких осужденных в колонии №43, отказывавшихся выполнять утреннюю зарядку. Впрочем, приговор в 4 года заключения оказался условным. Массовые жалобы на пытки поступали и из омской колонии №7, однако там осудили лишь одного сотрудника – на два года заключения.

В конце 2019 года Следственный комитет впервые раскрыл статистику по делам о насилии над заключенными. Из нее следовало, что расследование по жалобам осужденных на пытки в среднем ведется только в одном случае из 44.