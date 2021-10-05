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18:23, 05 октября 2021

Актриса Пересильд и режиссер Шипенко перешли на борт МКС

На Международную космическую станцию на корабле «Союз» прибыл киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Стыковка с МКС проходила вручную из-за неполадки с автоматикой. При этом генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «Эху» назвал ситуацию штатной. Рогозин добавил, что причину неполадок автоматической системы будут выяснять специалисты.

Стыковка космического корабля «Союз МС-19» с МКС прошла в штатном режиме, несмотря на неполадки с автоматической системой стыковки. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

На борту МКС пройдут съемки художественного фильма под рабочим названием «Вызов». Роскосмос – один из участников этого проекта. Пересильд и Шипенко пробудут на орбите 12 дней. Они должны вернуться на Землю 17 октября.

Российская киноэкспедиция в космос — прекрасный, недорогой пиар-ход лично для главы Роскосмоса, превратившего относительно небольшой для космической отрасли проект в крупное имиджевое событие, отмечают некоторые западные наблюдатели. Французское издание Les Echos публикует возмущенные слова одного из российских экспертов, говорящего о глубоком разочаровании профессиональных космонавтов, которые «годами готовятся в анонимности в учебном центре к гипотетическому полету» , когда их место вдруг занимает известная актриса. В самом Роскосмосе медийный полет и сокращенная подготовка не вызвали единодушного одобрения. А для его руководителя снимаемый на орбите фильм «сам по себе является ставкой: “ Мы первые!», — резюмирует Echos ( перевод сайта Инопресса).

Газета Le Monde пишет, что миссия актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко состоит в том, чтобы с помощью опытных космонавтов снять первый в истории художественный фильм в космосе. Для российской космической корпорации это победа над американцами. В их старой космической войне Россия обгоняет США и грандиозный проект Space X с их планом снять в космосе кино со звездой Томом Крузом. Анонс этого проекта, пишет издание, несомненно, побудил россиян ускорить подготовку к собственному фильму. Его рабочее название — «Вызов», рассказывает The New York Times. — Он о женщине-хирурге, которая вынуждена экстренно отправиться на космическую станцию, чтобы спасти заболевшего космонавта. Другие подробности сюжета и процесса съемок пока держатся в секрете. При этом кинематографический вымысел играет второстепенную роль по сравнению с символическим значением первых в истории съемок в космосе.

Российский Первый канал и Роскосмос надеются, что фильм покажет общественности, что космос открыт не только для профессионалов, но и для более широкого круга желающих, продолжает здание. В немалой степени, считает автор публикации, проект связан и с тем, что по сравнению с прошлым десятилетием, финансирование российской космической программы постепенно начинает убывать. Американское издание отмечает, что США недавно прекратили закупку российских ракетных двигателей, что приносило Москве миллиардные прибыли (материал подготовил Ринат Валиулин).



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