«Роскосмос» ведет переговоры с российскими телеканалами о съемках миссий «Луна-25» и «Экзомарс-2022». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал глава корпорации Дмитрий Рогозин. «Мы сейчас обсуждаем с ведущими нашими телеканалами возможность их участия, помощи в организации съемок наших миссий к другим планетам, которые начинаются со следующего года. Начиная с мая 2022 года открывается пусковое окно для проведения нашей первой за последние 46 лет миссии на Луну. Полетит космический аппарат «Луна-25» производства НПО имени Лавочкина. Это либо в мае будет, либо в июне, в зависимости от того, какую дату по баллистике предпочтут специалисты. Вторая миссия, совсем тоже скоро, это сентябрь. Российско-европейская миссия с Европейским космическим агентством, под названием «Экзомарс-2022», ракета наша, будет стартовать с Байконура, перелетный модуль европейский, десантный посадочный модуль российский под названием «Казачок» и, соответственно, европейский марсоход», – рассказал Рогозин.

Глава корпорации отметил важность визуализации миссий. «Мы хотели бы дополнительно научиться визуализации таких сложнейших инженерных операций, тем более там 4,5 десятилетия прошло с последних советских миссий такого рода, тут работают наши новые российские специалисты, поэтому чтобы не создавать у себя каких-то несвойственных «Роскосмосу» компетенций, мы обратились к Первому каналу, каналу «Россия» и к «России 24», и к НТВ, и к другим каналам, чтобы они нам помогли провести такую демонстрацию этой инженерной сложной работы, с тем, чтобы вся страна и весь мир могли увидеть эти наши миссии», – пояснил он. Рогозин считает, что в стране началось возрождение космонавтики. «Мы стоим сейчас на пороге очень важных событий в отечественной космонавтике, 2022 год, как я сказал, лунная и марсианская миссия, а в 2023 году целая череда событий, это и запуск космодрома «Восточный» второй очереди для ракеты «Ангара», пуск в декабре 2023 «Ангары» с «Восточного», это и пуск с Байконура новой ракеты «Союз-5», это отработка нового пилотируемого корабля, запуск серийных производств, в общем, там большое количество событий, мы хотим, чтобы страна об этом знала, чтобы она гордилась, что появилась за последние 2-3 года целая плеяда молодых специалистов, которые начинают возрождение отечественной космонавтики», – заметил он.

Рогозин также отметил, что после сегодняшнего пуска ракеты с «киноэкипажем», увеличилось число обращений по вопросам космотуризма. «Уже после сегодняшнего пуска и стыковки, уже в Роскосмос пошли новые обращения от потенциальных космических туристов, это расширяет наши конкурентные возможности, это замечательно», – заключил он.

Сегодня к МКС пристыковался корабль с киногруппой, которая будет снимать на орбите художественный фильм с рабочим названием «Вызов». В «Роскосмосе» отметили, что профессиональная актриса (Юлия Пересильд) будет сниматься в космосе впервые в истории кинематографа.