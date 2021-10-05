Пользователи сегодня пожаловались на сбои в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн»

Согласно данным сайта Downdetector, большинство жалоб приходило из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. В основном проблемы были связаны с работой мобильного банкинга и входом в приложение. Позже в пресс-служба кредитной организации сообщили об устранении неполадок, заверив, что сейчас «Сбербанк Онлайн» работает в штатном режиме.