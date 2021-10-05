Нижегородская прокуратура потребовала запретить «Мужское государство», который устраивает травлю в интернете

Нижегородская прокуратура потребовала запретить объединение «Мужское государство», который устраивает травлю в интернете. Иск подан в областной суд. Об этом сообщает интернет-издание «Медиазона», признанное в России иноагентом, со ссылкой на карточку дела на сайте суда. В качестве ответчиков указаны основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков и еще два активиста. В пресс-службе суда уточнили, что в иске также содержится требование признать «Мужское государство» экстремистской организацией. Сам Поздняков написал в своем телеграм-канале, что ему «все равно», так как он «уже год не руководит этим брендом».
2021-10-05T17:32:05+03:00
2021-10-05T17:32:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 05 октября 2021
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