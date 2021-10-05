Частное судно «Фаворит» затонуло в Кандалакшском заливе Белого моря. На борту находились 5 человек. Двоих спасли и госпитализировали, но позже одна женщина скончалась. Еще три человека числятся пропавшими без вести, сообщает Следственный комитет.

Как ранее сообщали в экстренных службах, судно потерпело бедствие во время шторма. Одна из пассажирок смогла дозвониться в службу «112». В район бедствия направили вертолет с сотрудниками региональной поисково-спасательной базы. Операция осложнена погодными условиями: очень сильный шторм, высокая волна и ветер до 16 м/с