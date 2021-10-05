Рогозин: Стыковка «Союза МС-19» с МКС прошла в штатном режиме, несмотря на неполадки с автоматической системой

Стыковка космического корабля «Союз МС-19» с МКС прошла в штатном режиме, несмотря на неполадки с автоматической системой стыковки. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Просто мы не хотели каких-то задержек, все ждали успешной стыковки, поэтому решение не перезапускать автоматическую стыковку, а провести ее в ручном режиме. Это тоже штатная система, поэтому здесь никаких замечаний нет», – пояснил он.

Глава корпорации подробно рассказал о том, как устроен процесс стыковки с МКС и как принималось решение. «У нас есть два полукомплекта активной системы «Курс» и два полукомплекта пассивной системы «Курс». Пассивная система стоит на станции, она принимает сигнал от корабля. Так вот на корабле все было штатно и система «Курс» работала нормально, а на стыковочном узле самой станции пошли сбои, переключение с одного полукомплекта на другой полукомплект, такое тоже бывает, это в общем-то обычная ситуация, но специалисты главной оперативной группы управления и руководитель полета Соловьев Владимир Алексеевич, он принял решение, зная мастерство космонавта Шкаплерова, не терять время на перезапуск этих двух полукомплектов, а дать возможность ему в резервном варианте стыковаться непосредственно, уже используя ручную систему управления. Что и произошло», – объяснил Д.Рогозин.

По его словам, в причинах сбоя будут разбираться специалисты. «В чем причина сбоя или какой-то наводки внешней на эту систему, это разберутся специалисты, поправить это не представляет больших проблем», – заключил он.

Сегодня «Союз МС-19» с первым в мире «киноэкипажем» пристыковался к МКС.