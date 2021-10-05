Компания Facebook будет оштрафована за неудаление опасной информации

Facebook и Instagram не удаляют материалы, нарушающие российский закон, несмотря на постоянные требования, среди не удаленного контента — материалы, направленные на раскол государства, оскорбляющие верующих и связанные с самодельным оружием, сообщает Роскомнадзор во вторник. «Всего на текущий момент не удаленными остаются 1043 материала в Facebook (направлено 7,6 тыс. уведомлений) и 973 — в Instagram (направлено 3,5 тыс. уведомлений)», — говорится в сообщении службы. Среди материалов, доступ к которым не ограничен Facebook и Instagram: разжигающие религиозную рознь, оскорбляющие чувства верующих или направленные на раскол государства, об употреблении наркотических средств, о местах реализации самодельного оружия. Кроме того, РКН выявил в соцсетях материалы, пропагандирующие «зацепинг» и «руфинг» среди подростков, а также об экстремистских и террористических организациях и инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.
2021-10-05T17:09:24+03:00
2021-10-05T17:09:24+03:00
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17:09, 05 октября 2021
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