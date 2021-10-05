Экипаж космического корабля Союз МС-19, открыв люки переходит в МКС

Старт с космодрома Байконур прошел в штатном режиме. В назначенное время корабль, на борту которого, помимо командира Антона Шкаплерова, находились члены экипажа актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шкапенко прибыл к МКС. Процесс стыковки, однако, оказался не таким простым. Поочередно отказали два комплекта оборудования автоматической системы сближения Курс. Центр управления полетами приказал Шкаплерову перейти на ручное управления. Командир с помощью специальных ручек корректировал курс, держа ситуацию под контролем. Спустя 3 часа и 27 минут корабль причалил к модулю Рассвет. Из-за сбоя системы полет продлился на 10 минут больше расчетного времени. Согласно планам на Международной космической станции пройдут съемки игрового фильма «Вызов», главную роль в котором играет Юлия Пересильд.

Согласно планам члены съемочной группы вернуться на Землю 17 октября.