Сервис mail.ru, по словам сторонников Навального, ограничивал доступ к письмам, связанным с «Умным голосованием»

Сервис Mail.ru, по словам сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, ограничивал доступ к письмам, связанным с «Умным голосованием».

Интернет-портал мог снизить доставляемость рассылок команды Навального с 10 по 24 сентября, а именно перед выборами в Госдуму и в течение нескольких дней после них. Как пишет сайт Радио Свобода, признанный российскими властями иноагентом, со ссылкой на сторонников политика, часть писем попадала в спам, а остальные не доходили до адресатов. Они предполагают, что сервис Mail.ru это делал осознанно. Так, например, в спам-лист могли попадать сообщения где содержались слова «кандидаты», «выборы» и «Умное голосование». По мнению, соратников Навального, это могло происходить по требованию Роскомнадзора или по итогам теневых договорённостей руководства сервиса с администрацией президента. Команда политика при этом не исключает, что данная ошибка могла возникнуть из-за их оплошности. Однако, после недавних действий государства по отношению к Умному голосованию, этот вариант добавили сторонники политика. В компании Mail.ru ситуацию пока не комментируют. Ранее, по требованию российских властей Google и Apple удалили приложение «Навальный» из своих онлайн-маркетов, YouTube ограничил доступ к роликам про Умное голосование, а Telegram заблокировал бота.

По официальным данным, 15 из 225 кандидатов, предложенных Умным голосованием, прошли в Госдуму нового созыва.