Индекс Мосбиржи превысил 4200 пунктов, обновив исторический максимум

Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером во вторник впервые превысил рубеж 4200 пунктов на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и раллирующих сырьевых рынков. К 16:56 МСК индекс МосБиржи поднялся до 4200,09 пункта (+2,1%), индекс РТС — до 1823,73 пункта (+2,1%), цены большинства «голубых фишек» на «Московской бирже» (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,8%.
2021-10-05T17:00:12+03:00
2021-10-05T17:10:17+03:00
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17:00, 05 октября 2021
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