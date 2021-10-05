Индекс Мосбиржи превысил 4200 пунктов, обновив исторический максимум

Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером во вторник впервые превысил рубеж 4200 пунктов на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и раллирующих сырьевых рынков. К 16:56 МСК индекс МосБиржи поднялся до 4200,09 пункта (+2,1%), индекс РТС — до 1823,73 пункта (+2,1%), цены большинства «голубых фишек» на «Московской бирже» (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,8%.