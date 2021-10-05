Нижегородская прокуратура требует запретить движение «Мужское государство»

Нижегородская прокуратура подала иск в областной суд с требованием запретить незарегистрированное межрегиональное объединение «Мужское государство». Карточка дела есть на сайте суда. На это обратило внимание интернет-издание «Медиазона» (признана в России иноагентом). В пресс-службе суда подтвердили наличие такого иска, уточнив, что прокуратура требует признать «Мужское государство» экстремистской организацией. Ответчики по иску – основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков и еще два активиста. Заинтересованные лица — региональные управления Минюста и Роскомнадзора. Поздняков сегодня написал в своем телеграм-канале, что «уже как год» не руководит «этим брендом» и предложил нынешнему главе организации найти адвоката.

Пользователи Telegram неоднократно просили у основателя мессенджера Павла Дурова заблокировать телеграм-каналы «Мужского государства» за нарушение неприкосновенности частной жизни и провокации, однако Дуров не отвечал на просьбы. Сторонники «Мужского государства» неоднократно устраивали травлю женщин в соцсетях, а также пытаются помешать бизнесу, строящему свою рекламу на ценностях равенства.