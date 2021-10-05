QR-коды для посещения кафе и массовых мероприятий вводят с 9 октября в Вологодской области. Об этом сообщают местные власти.
2021-10-05T16:42:06+03:00
2021-10-05T16:43:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:42, 05 октября 2021
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