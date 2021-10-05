Глава российского бюро Интерпола подал в отставку по собственному желанию

Рапорт Александр Прокопчук подал в связи с достижением предельного возраста, в ноябре ему исполнится 60 лет. В официальном письме генерал-майор поблагодарил своих коллег, пожелал им успехов в службе, а также отметил, что считает Интерпол одним из важнейших механизмов укрепления авторитета российской полиции за рубежом.

На свой пост Прокопчук был назначен 10 лет назад указом президента. А в 2018 году стал первым в истории кандидатом от России на пост главы Интерпола, но тогда против него высказались американские сенаторы. Также петицию с просьбой не назначать Прокопчука подписывали россияне, скрывающиеся от уголовного прследования за границей. В итоге пост занял представитель Южной Кореи Чон Яну.

Александр Прокопчук работал в правоохранительных органах с 2003 года.