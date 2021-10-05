Сторонники Навального утверждают, что Mail.ru снизил доставляемость рассылок, связанных с «Умным голосованием»

Сторонники Алексея Навального утверждают, что почтовый сервис Mail.ru снизил доставляемость рассылок, связанных с так называемым «Умным голосованием». Часть из них попадала в спам, другие вообще не доставлялись. Это происходило перед выборами в Госдуму и в течение нескольких дней после них, говорится в тексте, опубликованном на ресурсе Хабр. Сторонники Навального предполагают, что Mail.ru делал это сознательно. При этом Google никак не изменил отношение к рассылкам.