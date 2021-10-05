Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД «установить разумный срок» запрета на въезд в Россию комика Идрака Мирзализаде. Таким образом был частично удовлетворен иска его защиты, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

30 августа МВД объявило пожизненно нежелательным пребывание Мирзализаде в России, утверждая, что его нахождение в стране «угрожает общественному порядку, правам и законным интересам других лиц». Поводом стала шутка про русских, опубликованная в YouTube. Комик своей вины не признал, но извинился перед всеми, кого мог задеть этот ролик. В начале сентября Мирзализаде потребовал через суд признать решение МВД незаконным и отменить.